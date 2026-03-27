Семья Рвачевых: спорт как продолжение себя

Василий Рвачев пришел в легкую атлетику почти случайно, за компанию с другом. Атмосфера секции и дух коллектива захватили его. Особое внимание привлек вид спорта — толкание ядра. «Меня сразу привлекло толкание ядра, — вспоминает Василий. — Там нет однообразия. Это и тяжелая штанга, и бег, и на выносливость, и подвижные игры. Постоянно развиваешься, постоянно интересно».

По мере достижения первых успехов Василий понял, что легкая атлетика — это не просто хобби. Он получил образование в Московской государственной академии физической культуры и стал тренером-преподавателем по легкой атлетике. К 2026 году его тренерский стаж перешагнет за 20 лет.

Дочь Василия, Екатерина, также увлеклась спортом. Сначала она занималась баскетболом и достигла успехов, получив первый разряд. Однако легкая атлетика оказалась сильнее. С 9 лет Василий начал брать дочь на свои тренировки, обучая ее азам толкания и метания.

Результат не заставил себя ждать. В 16 лет Екатерина выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Победа на всероссийских стартах открыла ей дорогу в сборную Московской области. Сейчас Екатерина учится в Государственном училище олимпийского резерва в Щелково и готовится стать учителем физкультуры. Ее главная цель — выполнить норматив мастера спорта, а главный наставник — отец, который когда-то пришел в секцию за компанию, а теперь растит новое поколение спортсменов.