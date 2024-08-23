Семья из Зарайска подарила аккордеон детской школе искусств

Михаил Семенович и Наталья Ивановна Пуряевы вручили подарки художественному музею школы искусств. Они считают, что аккордеон будет напоминать о праздниках и вечеринках в деревне, а швейные машинки — о труде крестьянских женщин.

«Коллектив детской школы искусств выражает искреннюю благодарность Наталье и Михаилу за помощь школьному музею. Пополнение экспозиции интересными экспонатами делает ее еще более ценной. Их добрый пример побудил многих задуматься о сохранении исторической памяти и передаче культурного наследия. Каждый предмет, который хранит свою историю, обогащает нашу общую память. Сегодня мы имеем возможность не только помнить, но и делиться этими воспоминаниями с молодым поколением», — рассказала директор детской школы искусств Олеся Масакова.

Директор школы Олеся Масакова попросила всех, у кого есть старинные вещи, присоединиться к инициативе. Предметы помогут сохранить наследие и передать его детям.

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