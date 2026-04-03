Семья предпринимателей из Раменского построит новое мебельное производство

В Раменском округе семья Меркуловых приступила к строительству собственного производственно-складского здания. Предыдущий опыт в мебельном бизнесе составляет 30 лет, ранее мастера арендовали помещения, а теперь решили возвести собственное двухэтажное здание. Объем инвестиций в проект превышает 40 миллионов рублей.

На данный момент на участке уже заложен фундамент и подведено электричество мощностью 150 киловатт. В ближайшее время начнутся работы по монтажу металлоконструкций, которые уже подготовлены.

Производственное здание, площадью около 1,5 тысяч квадратных метров, будет включать в себя столярный и сборочный цеха, склады, а также участки для обработки и покраски металла и дерева. Здесь будут изготавливать мебель на заказ для частных домов, кафе, летних веранд и жилых комплексов. Компания также разрабатывает дизайн-проекты, планирует поставлять продукцию в розницу и выходить на маркетплейсы.

Запуск нового производства создаст от 25 до 50 новых рабочих мест. Предприятию потребуются столяры, маляры по мебели, дизайнеры, менеджеры и разнорабочие. Один из основателей, Илья, выразил желание привлекать молодежь и обучать ремеслу с нуля. Удобное расположение производства, доступность как из Раменского, так и из Бронниц, позволит привлечь сотрудников из двух городов.

Запустить новое производство планируется в 2027 году.