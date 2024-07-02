Семья Пенкиных из Лосино-Петровского отметила 50 лет совместной жизни

Владимир и Валентина Пенкины считают, что главный секрет долгих и крепких отношений в доверии к друг другу. По их словам, важно стараться не обижаться и не обижать друг друга, чтобы не копить негатив.

Пенкины воспитали и вырастили двоих детей — дочь и сына, дали им образование. Сегодня у них двое внуков и правнук.

Семья Пенкиных пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди односельчан. Владимир Александрович не только благоустраивает свой приусадебный участок, но и общественные пространства, а в огороде выращивает овощи и ягоды.

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав пожелал супругам, чтобы жизнь подарила им еще множество прекрасных и радостных дней, крепкого здоровья и огромного счастья.