Семья Пенкиных из Лосино-Петровского отметила 50 лет совместной жизни

Фото: Телеканал «360»

Семья Пенкиных из Лосино-Петровского отметила 50-ю годовщину семейной жизни. Золотых юбиляров приехал поздравить глава городского округа Сергей Джеглав.

Владимир и Валентина Пенкины считают, что главный секрет долгих и крепких отношений в доверии к друг другу. По их словам, важно стараться не обижаться и не обижать друг друга, чтобы не копить негатив.

Пенкины воспитали и вырастили двоих детей — дочь и сына, дали им образование. Сегодня у них двое внуков и правнук.

Семья Пенкиных пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди односельчан. Владимир Александрович не только благоустраивает свой приусадебный участок, но и общественные пространства, а в огороде выращивает овощи и ягоды.

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав пожелал супругам, чтобы жизнь подарила им еще множество прекрасных и радостных дней, крепкого здоровья и огромного счастья.

«Я сразу отметил, что эти 50 лет прошли в любви и взаимной заботе, раз они так выглядят отлично, в такой физической форме и с таким количеством идей и планов на будущее. Меня это сильно поразило», — сказал глава округа.

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