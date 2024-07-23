Сегодня 15:20 «Семья — основа государства». Андрей Воробьев наградил многодетных матерей в Подмосковье Губернатор Воробьев вручил награды многодетным матерям в Подмосковье 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Андрей Воробьев

Многодетные матери из Подмосковья получили государственные и областные награды. Их вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поблагодарил женщин за большой вклад в жизнь региона.

Количество многодетных семей в Подмосковье увеличилось в 3,5 раза за 11 лет. Сейчас их около 113 тысяч, в них воспитывают более 360 тысяч ребят.

Наш президент и все общество объединяется вокруг традиционных семейных ценностей. Я считаю, как многодетный отец, что семья — это основа государства. Андрей Воробьев

Екатерина Зотова из Протвина получил почетное звание «Мать-героиня». Вместе с супругом Владимиром она воспитывает 10 детей, которые уже подарили им 17 внуков. Все вместе они увлекаются музыкой и играют в ансамбле «Живая старина» более 30 лет. Двое сыновей пары сейчас принимают участие в СВО. «Семья — это основа человеческой цивилизации, это порядок. Защита семьи напрямую относится к защите традиционных ценностей. А это наиважнейшее направление сохранения нашего государства, его укрепления и развития», — отметила Екатерина.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

Марина Афанасьева из Павловского Посада получила орден «Материнская слава». У нее и супруга Владимира семеро детей. Кроме того, Марина занимается волонтерством в центре развития и поддержки семьи «Росток». Такую же награду получила мать 11 детей из Звенигорода Наталья Потапова. У себя дома она открыла филиал детского сада. Орденом «Материнская слава» также удостоили Ульяну Легких из Щелкова. С мужем Евгением она воспитывает пятерых детей, которые активно занимаются спортом и творчеством. Награды также получили Анастасия Сухарникова их Химок и Елена Ущеко из Раменского. «Родители делают все, чтобы воспитать своих детей образованными, культурными, творческими, одаренными. Знаю, что ребята занимаются спортом, музыкой, во многих семьях мужчины выполняют гражданский долг, защищают нашу страну», — отметил Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

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