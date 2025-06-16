Семья медиков из Подмосковья открыла футбольный матч женской Суперлиги

Сотрудники Московского областного центра крови нанесли стартовый удар перед началом футбольного матча женской Суперлиги между «Локомотивом» и «Динамо». В открытии приняла участие семья медиков Михаил и Екатерина Шантуевы с их дочерью Миражанной. Игра прошла на «РЖД Арене». Об этом сообщил подмосковный Минздрав.

Екатерина работает медсестрой и принимает доноров в больнице. Ее родные тоже сдают кровь — мама больше восьми лет, сестра около 10, а супруг — порядка 15 раз.

Михаил — сотрудник Московского областного центра крови, работает водителем.

«Донорство для меня, — это желание помочь другим и отличный способ следить за состоянием здоровья», — поделился он.

В поддержку донорства на игре «Локомотива» и «Динамо» семья нанесла символический удар по мячу, а игроки вышли на поле в повязках с обозначением группы крови.

В ведомстве отметили, что такие инициативы объединяют спортсменов, врачей и болельщиков. Это помогает напомнить о важности взаимопомощи и поддержки — на стадионе и вне его.