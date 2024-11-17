Семья Лобачевых из Ногинска отметила 50-летний юбилей совместной жизни

Валентина Юрьевна возглавляет отряд «Богородских берегинь», помогает бойцам, которые находятся в зоне специальной военной операции, Владимир Павлович поддерживает супругу.

«Как приятно осознавать, что в моем избирательном округе живет такая чудесная и благородная пара, олицетворяющая лучшие качества человеческой души. С искренним восхищением и от всего сердца пожелала им безмерного счастья, крепкого здоровья и долгих радостных лет вместе. Пусть каждый новый день приносит им лишь свет и умиротворение, а их любовь будет вечным источником вдохновения», — сказала Анна Кириллова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».