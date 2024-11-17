Семья Лобачевых из Ногинска отметила 50-летний юбилей совместной жизни
Депутат Совета Богородского округа поздравила семью Лобачевых с полувековым юбилеем совместной жизни. Валентина и Владимир помогают участникам специальной военной операции.
Валентина Юрьевна возглавляет отряд «Богородских берегинь», помогает бойцам, которые находятся в зоне специальной военной операции, Владимир Павлович поддерживает супругу.
«Как приятно осознавать, что в моем избирательном округе живет такая чудесная и благородная пара, олицетворяющая лучшие качества человеческой души. С искренним восхищением и от всего сердца пожелала им безмерного счастья, крепкого здоровья и долгих радостных лет вместе. Пусть каждый новый день приносит им лишь свет и умиротворение, а их любовь будет вечным источником вдохновения», — сказала Анна Кириллова.
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