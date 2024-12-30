Семья Колыбашкиных в Можайске отметила 60-летие совместной жизни

Торжественная церемония прошла в Можайском ЗАГСе. Глава округа пожелал супругам оставаться примером для всего округа.

История любви Екатерины Федоровны и Виктора Васильевича началась в деревне Михайловское. Тогда населенный пункт относился к Можайскому району. Они были знакомы еще со школьной скамьи. Юная Екатерина дождалась возлюбленного с армии. Затем они поженились и переехали в Можайск. Екатерина Федоровна связала жизнь со швейным делом. Она устроилась на Колычевскую фабрику, а на пенсию ушла в должности инженера-технолога Можайской исправительной колонии.

Виктор Васильевич начал работать в 1959 году, из них 20 лет — руководителем Комитета по спорту в Можайском районе.

Сыновья Вячеслав и Алексей связали жизнь с правоохранительными органами. Вячеслав прошел путь от участкового уполномоченного до начальника криминальной полиции. Сейчас он занимает должность в окружном управлении социального развития. Алексей дослужился до заместителя начальника воспитательной колонии, а с 2006 стал председателем Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

«В основе наших крепких отношений лежит взаимопонимание. Мы всегда верили и доверяли друг другу. Все эти годы моя жена — мой надежный тыл!» — поделился секретом семейного долголетия Виктор Васильевич.

Семейная жизнь Екатерины Федоровны и Виктора Васильевича наполнена радостными моментами. Их часто навещают две внучки и два внука. История Колыбашкиных — пример сохранения семейных ценностей и традиций, история о любви двух сердец и счастливой жизни.