Семья из Зарайска получила земельный участок по Народной программе

За пять лет реализации Народной программы «Единой России» в Московской области принято более 50 федеральных законов в сфере семейной политики, запущен нацпроект «Семья», программа материнского капитала продлена до 2030 года. В Подмосковье финансирование социальной поддержки семей выросло на 80%, количество многодетных семей увеличилось на 36%.

В Зарайске Народная программа работает адресно. Семья Васильевых, воспитывающая пятерых детей, — яркий пример того, как поддержка помогает родителям.

«Когда в семье пятеро детей, любая помощь становится ощутимой. Основное это то, что нами был получен земельный участок, на котором планируется постройка дома. Мы получаем компенсацию за коммунальные услуги, дети бесплатно ездят в школу и на кружки, бесплатное школьное питание. Мы с мужем пользуемся льготой по уплате налогов. Так как в семье имеются приемные дети, то еще мы получаем компенсацию за летний отдых. Это не просто цифры на бумаге, это реальные сбережения семейного бюджета. И, наверное, самое ценно для родителей с детьми — это то, что все выплаты можно оформить через Госуслуги. Экономия времени — это тоже забота о семье», — поделилась Елена Васильева.

В Зарайске благоустроены набережная реки Осетр и общественные пространства у стен Кремля — любимые места прогулок семей с детьми. Начался капремонт малого зала Центра досуга «Победа», где откроется современный кинотеатр. Продолжается работа по социальной газификации: многодетные семьи могут получить бесплатное подведение газа к участку и оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей. За последние пять лет жилищные сертификаты получили 47 зарайских семей.

В округе проживает 468 семей, которые пользуются электронным удостоверением многодетной семьи и получают меры поддержки: бесплатный проезд, компенсацию жилищно-коммунальных услуг, бесплатное питание в школах, ежегодную выплату на школьную форму. В 2025 году эту выплату получили 769 детей — почти на 20 процентов больше, чем в 2021 году.

«Перевод основных социальных услуг в цифровой формат — это реальное удобство для родителей: никаких очередей, все оформляется через Госуслуги, а льготы приходят автоматически. Мы видим, что с каждым годом все больше семей в Зарайске пользуются этими возможностями. Только в прошлом году количество заявлений на меры соцподдержки от зарайских семей выросло на треть. И это не просто статистика — за каждым обращением стоит реальная семья, которая получила помощь вовремя. Именно так и работает Народная программа „Единой России“ — помощь приходит к людям быстро и в полном объеме, а каждая мама и каждый папа знают о своих правах и своевременно получают положенную поддержку», — отметил кандидат в депутаты Московской областной Думы от «Единой России» Станислав Шруб.

Реализация Народной программы в Московской области выполнена на 98%. Сбор предложений для программы на следующие пять лет продолжается.