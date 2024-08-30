Семья из Воскресенска переехала из аварийного дома в новую квартиру

Благодаря госпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» семья Золотовых переехала из ветхого дома в новое жилье. Новоселов навестил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Семья Золотовых из Воскресенска воспользовалась программой поддержки Московской области, получила сертификат на субсидию и улучшила свои жилищные условия.

«В очередной раз убедился — программа работает, житель доволен», — подчеркнул Алексей Малкин.

Владельцам аварийного жилья сертификат дает преимущества: житель ветхого дома может воспользоваться субсидией от государства на покупку новой квартиры. Причем обладатель сертификата может выбрать жилье в новостройке или на вторичном рынке, вложить в ипотеку, взять равноценную или бо́льшую по площади квартиру, или направить средства на строительство собственного дома.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».