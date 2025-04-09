Семья из Воскресенска намерена расширить тепличное хозяйство

Комплекс различных мер поддержки для малого и среднего предпринимательства действует в Подмосковье. Воспользоваться ими для развития своего бизнеса решила семья Ким из Воскресенска.

Жители муниципалитета выращивают в своем тепличном хозяйстве цветы, овощи и ягоды. Начинали с тюльпанов к 8 Марта. «Идея принадлежит моей жене Ольге. Мы вырастили порядка трех с половиной тысяч цветов. Подарили радость нашим жителям», — рассказал Андрей Ким.

После этого семья стала сажать рассаду овощей, а теперь пришло время расширить хозяйство и поставить еще две дополнительные теплицы.

Сейчас в теплицах семьи Ким растет рассада томатов, кабачков, базилика, огурцов, капусты и клубники. Всю продукцию продают в Воскресенске и близлежащих городах. В продвижении бизнеса и выращивании рассады активно участвует и дочь Ольги и Андрея Светлана.