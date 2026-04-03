Семья из Волоколамска получила новую квартиру благодаря госпрограмме

В Волоколамске Инна и ее супруг празднуют новоселье. Они переехали в отдельную однокомнатную квартиру из ветхого жилья четыре месяца назад.

Более 35 лет семья прожила в 18-метровой комнате в коммуналке с общими кухней и коридором. В помещении не было ванной комнаты и даже умывальника, отсутствовала звукоизоляция, а в стене была огромная трещина.

По словам Инны, дом на Фабричной признали аварийным лишь несколько лет назад. Тогда очередников, среди которых была и Инна, пригласили в администрацию округа и рассказали о государственной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области». Семье помогли собрать необходимые документы за две недели.

Инна помнит, как в офисе застройщика ей выдали ключи от первой отдельной квартиры в ее жизни. У квартиры есть собственная кухня, большой санузел и лоджия. Супруги искренне счастливы и благодарны за возможность принять участие в программе по расселению.

