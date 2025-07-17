Семья из Турции выбрала для рождения малыша перинатальный центр в Щелкове

Щелковский перинатальный центр продолжает привлекать будущих матерей не только из Московской области и других регионов России, но и из-за рубежа. Недавно сюда приехала Дарья, уроженка Ногинска, которая сейчас живет и работает IT-специалистом в Турции.

Вместе с мужем Сенаном она решила доверить рождение своего ребенка профессионалам подмосковного центра. Пара выбрала партнерские роды, чтобы разделить этот важный момент. Врач — акушер-гинеколог Елена Шустикова тщательно вела беременность Дарьи, обеспечивая всестороннюю поддержку.

В процессе родов был выявлен клинически узкий таз, и потребовалось экстренное кесарево сечение. Благодаря оперативным действиям и профессионализму медицинской команды операция прошла успешно, и вскоре на свет появился здоровый мальчик весом 3660 граммов и ростом 53 сантиметра. Сенан присутствовал в операционной и стал первым, кто взял новорожденного на руки.

Щелковский перинатальный центр известен своим высоким уровнем медицинской помощи и современным оборудованием, что делает его популярным выбором для рожениц. Для удобства будущих мам в Московской области работает портал «Стань мамой в Подмосковье», где собрана вся информация о родовспоможении в регионе. Также доступен единый call-центр по номеру 8 (800) 550-30-03, который принимает звонки ежедневно с 8:00 до 20:00 бесплатно.