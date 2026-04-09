Семья из Ступина переехала в новую квартиру по программе переселения

В городском округе Ступино семья Пиняевых недавно отпраздновала новоселье. Екатерина Пиняева вместе с тремя детьми и мамой теперь живет в просторной трехкомнатной квартире на улице Горького. Раньше они ютились в старом бараке на улице Куйбышева.

Екатерина рассказала, что ее мама получила жилье 1939 года постройки еще в 1985 году. В квартире постоянно возникали проблемы с канализацией, осыпались потолки, а сырость в комнатах приводила к частым болезням детей. Семья много лет старалась поддерживать дом в хорошем состоянии, но возраст здания делал эти усилия тщетными.

Переезд в новое жилье стал для них долгожданным событием. В новой квартире уже сделан косметический ремонт: уложен ламинат, натяжные потолки, поклеены обои, проведена электрика. Санузел раздельный, облицован плиткой, установлена вся необходимая сантехника. На кухне есть плита и мойка. Теперь дети не болеют из-за сырости, и семья наконец почувствовала настоящий комфорт.

По информации администрации городского округа Ступино, до конца 2027 года в новые квартиры должны переехать еще 472 семьи в рамках программы по переселению из аварийного жилья.