Семья из Солнечногорска улучшила жилищные условия по госпрограмме
Семья Решетниковых из Солнечногорска приобрела просторный дом благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей», которая является частью государственной программы Московской области «Жилище». Мама вместе с тремя сыновьями планируют переехать до Нового года.
Ранее Решетниковы жили в съемной квартире. Обратившись в администрацию Солнечногорска за информацией о мерах поддержки, они узнали о подпрограмме и решили участвовать в ней.
«Благодаря программе „Молодая семья“, реализуемой в нашем округе при поддержке президента Владимира Путина и губернатора Андрея Воробьева, мы можем помочь семьям найти новое, просторное жилье или построить собственный дом. В этом году три семьи из Солнечногорска стали обладателями сертификатов на улучшение жилищных условий», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Елена Татарчук.
Чтобы стать участником программы, необходимо соответствовать нескольким требованиям: быть моложе 35 лет, нуждаться в жилье (менее 10 квадратных метров на человека), проживать в Московской области и иметь доходы, позволяющие оплатить 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.
Кроме того, с 2024 года подать заявку можно онлайн на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Информация доступна по ссылке.
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