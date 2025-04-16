Семья из Шатуры стала призером областного конкурса трудовых династий
Семья Гребневых из Шатуры заняла третье место в областном конкурсе трудовых династий в номинации «Энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство». Уже три поколения мужчин трудятся в районной эксплуатационной службе филиала «Восток» АО «Мособлгаз».
Владимир Гребнев положил начало трудовой династии. В 1973 году он устроился в «Мособлгаз» и проработал 35 лет. Сейчас он на пенсии, а в компании трудятся его сын и внук.
«Мы работаем на безопасность населения. Мое структурное подразделение входит в аварийную службу. Мы ходим по квартирам, по жилым домам по частным и проверяем, чтобы не было никаких неисправностей или утечек. Работа ответственная, мне нравится», — поделился сын Дмитрий Гребнев, водитель автомобиля филиала АО «Мособлгаз „Восток“».
Внук Алексей работает в «Мособлгазе» четыре года слесарем пятого разряда. Он занимается эксплуатацией и ремонтом газового оборудования.
«Выполняю технический осмотр газового оборудования, чтобы бесперебойно к абонентам поступал газ. Работа интересная, каждый день новому учишься», — рассказал Алексей Гребнев, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования филиала АО «Мособлгаз „Восток“».
В 2025 году конкурс трудовых династий прошел в Подмосковье в 12-й раз. В нем наградили 18 семей, в том числе Гребневых во Дворце культуры имени Косякова в Рошале. На торжественной церемонии чествовали людей разных профессий, которые внесли весомый вклад в развитие родного муниципалитета.