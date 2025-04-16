Семья из Шатуры стала призером областного конкурса трудовых династий

Семья Гребневых из Шатуры заняла третье место в областном конкурсе трудовых династий в номинации «Энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство». Уже три поколения мужчин трудятся в районной эксплуатационной службе филиала «Восток» АО «Мособлгаз».

Владимир Гребнев положил начало трудовой династии. В 1973 году он устроился в «Мособлгаз» и проработал 35 лет. Сейчас он на пенсии, а в компании трудятся его сын и внук.

«Мы работаем на безопасность населения. Мое структурное подразделение входит в аварийную службу. Мы ходим по квартирам, по жилым домам по частным и проверяем, чтобы не было никаких неисправностей или утечек. Работа ответственная, мне нравится», — поделился сын Дмитрий Гребнев, водитель автомобиля филиала АО «Мособлгаз „Восток“».