Семья из Пушкинского городского округа получила жилищный сертификат

В Центральной библиотеке городского округа Пушкинский молодой семье вручили жилищный сертификат. Его можно использовать для покупки квартиры или строительства дома.

Мама двоих детей Диана Волонцевич была очень взволнована. У нее есть десятилетняя дочь Вероника и двухлетний сын Роман. Диана поделилась, что до последнего не верила в успех и относилась к участию в программе скептически. Поэтому новость о положительном решении стала для нее настоящим потрясением.

Диана подала документы с первого раза и попала в тот же поток, в котором в итоге и получила сертификат. По ее словам, весь путь занял около года: нужно было собирать и подтверждать документы, но долгого ожидания не было.

Теперь семья планирует использовать сертификат для оформления семейной ипотеки и покупки собственного жилья. Они еще не выбрали конкретный район или жилой комплекс, но уже рассматривают несколько вариантов и ездят на просмотры.