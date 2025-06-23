Семья из Ногинска победила на фестивале сбережений и инвестиций

Региональный этап всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций прошел в Звенигороде. Жюри определили, что представлять Московскую область в финале будет семья Таранец из Ногинска.

Участники из 14 округов Подмосковья прокачивали свои навыки: учились копить, инвестировать, защищать свои финансы и строить грамотные семейные бюджеты. Успешней всех справилась с конкурсными заданиями семья из Богородского округа. Серебряная награда досталось семье Соловьевых из Красногорска, а бронзовая — у Склеменовых из Электростали.

Мероприятие организовали Министерство финансов России и Финансовый университет. А куратором выступило Министерство экономики и финансов Московской области. Для участников подготовили насыщенную программу: работали приглашенные аниматоры, были открыты спортивные и игровые площадки. Творческие композиции для гостей подарили студенты колледжа. Завершился праздник экскурсией в древний Звенигородский городок.