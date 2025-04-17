Семья из Можайска собрала партию гуманитарной помощи для бойцов СВО

Семья Евглевских переехала из Мурманска в Уваровку Можайского округа в надежде на спокойную жизнь для сына Дмитрия, который с детства имеет ограничения по здоровью. Они не смогли остаться в стороне и с началом спецоперации начали помогать бойцам СВО. Дмитрий стал примером бескорыстной помощи и патриотизма.

Семья Евглевских отличается добротой и умением находить силы даже в самых сложных обстоятельствах. Дмитрий стал для участников СВО из Можайска «светом в окопах». Когда в Уваровке начали собирать гуманитарную помощь, семья без раздумий включилась в процесс. Их друзья из Мурманска и Североморска присоединились к инициативе.

«Сложно наблюдать за всем происходящим вокруг. Я принял для себя четкое решение, что я не должен оставаться в стороне. Я считаю своим долгом помогать хоть чем-то своей стране и своему народу», — говорит Дмитрий.

В мире есть такие люди, которые совершают добрые дела по зову сердца, а не ради славы. Как правило, они остаются в тени, и Дмитрий также просил не предавать огласке его личную историю, потому что помогает не из героизма. Родители, Алла и Анатолий, поддерживают сына во всем. Они покупают продукты, связываются с волонтерами и передают посылки. Младший брать мечтает создать общественную организацию «Артур и его команда». Такое решение он принял после того, как прочитал повесть «Тимур и его команда». Он нацелен помогать вдовам, пожилым людям и мамам бойцов.

История семьи Евглевских — пример человеческой ответственности, которую не могут сломить даже личные трудности. Истинная сила — в единстве и готовности поддержать друг друга.