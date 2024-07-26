Семья из Истры купила квартиру по государственной программе «Жилище»

До покупки двухкомнатной квартиры Марсель и Мадина жили вместе с родителями, но из-за того, что у пары трое детей — старшему сыну 10 лет, среднему — семь лет, а младшей дочери — пять, им было тесно и трудно жить в маленькой квартире в таком количестве. Да и у детей не было своих комнат. О том, что можно улучшить свои жилищные условия молодые люди узнали от знакомых, решили последовать их примеру и подать документы для получения субсидии. «Мы смогли купить двухкомнатную квартиру на „вторичке“. Очень хорошая, со всеми удобствами, а главное, что своя! Сейчас делаем небольшой ремонт и планируем переезжать в августе», — рассказала Мадина Абдулина.

Жилье семейство приобрело по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище».

С начала года участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».