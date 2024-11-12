Участники из Дмитрова победили на конкурсе «Приемная семья Подмосковья»

На ежегодном форуме «Формула семьи» в Московской области в номинации «Лучшая ресурсная семья» победили Еркулевы из Дмитрова. Этот форум стал важной площадкой для обсуждения вопросов воспитания и поддержки детей в приемных семьях.

Семья Еркулевых уже воспитывает десятерых детей, троих своих и семерых приемных. В этом году они стали опекунами двух сестер из Донецкой Народной Республики. Максим и Елена посвятили свою жизнь заботе о детях, оставшихся без попечения родителей, обеспечивая им не только кров, но и поддержку для успешной социализации.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева вручила супругам благодарственное письмо от губернатора за их многолетний труд. Это признание стало ярким подтверждением значимости работы, которую выполняют приемные родители.

«Поздравляю Максима и Елену с наградой. Ваша семья — пример для многих, вы дарите детям любовь и заботу, что имеет огромную ценность. Желаем вам дальнейших успехов в этом важном деле», — сказал временно исполняющий обязанности главы Дмитровского округа Иван Курданин.

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