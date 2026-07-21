Семья из Чехова приняла участие в программе социальной газификации

Специалисты Мособлгаза провели подключение к магистральному газу в доме семьи Александра и Натальи Заятдиновых в деревне Хлевино. Программа социальной газификации и региональные льготы позволили решить вопрос отопления.

Семья Заятдиновых активно участвует в церковной жизни и служении в храме Архистратига Михаила. Александр, Наталья и их сын Федор занимаются волонтерской деятельностью: плетут маскировочные сети и создают окопные свечи. Их помощь фронту отмечена благодарностями и наградами от военнослужащих.

Семья проживает в деревне круглый год. Ранее дом отапливался электричеством. Это было довольно затратно, особенно в зимний период. Теперь супруги смогут облегченно выдохнуть: за комфортную температуру и горячую воду отвечает современный двухконтурный котел. К тому же, новая газовая варочная панель значительно упростит приготовление пищи.

Сотрудники Мособлгаза отметили, что Чехов — лидер в южном Подмосковье по количеству газифицированных домов в рамках президентского проекта социальной газификации. Здесь подключили свыше пяти тысяч домовладений.