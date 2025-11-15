Семья Гриб в Пушкино приобрела квартиру по программе переселения из аварийного жилья

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов побывал на новоселье у семьи Гриб. Пенсионерка Галина Павловна приобрела новую квартиру по программе переселения из аварийного жилья.

На новоселье также пригласили депутата Московской областной Думы Михаила Ждана и уполномоченного главы округа Нину Ушакову.

Галина Павловна Гриб более 50 лет проживала в доме № 7 на Речной улице по договору социального найма. В 2021 году ее дом признали аварийным. Квартиру она получила благодаря жилищному сертификату.

«В подобных ситуациях мы ведем полное сопровождение по сделке, специалисты оказывают юридическую помощь, помогают при сборе необходимых документов. Рад встрече и теплой беседе. Пусть новый жизненный этап у Галины Павловны будет полон добрых впечатлений и положительных эмоций», — поделился глава округа Максим Красноцветов.

Гости поздравили Галину Павловну с новосельем. Она рассказала, как прошел переезд.

«Помощь с переездом мы предложили ей сами, понимая, что сделать это самостоятельно пожилой женщине будет не просто сложно, а практически невозможно. Поддержал нас в этой доброй истории депутат местного Совета депутатов Андрей Ломов: предоставил транспорт, мужскую рабочую силу. Вещей у Галины Павловны оказалось не так много, переехали буквально за пару часов, а вот готовились к переезду значительно дольше. С раннего утра в дорогу ей помогала собираться моя коллега, заместитель директора МКУ „УКС“ Татьяна Карпова», — прокомментировала Нина Ушакова.

В 2025 году в силу вступили поправки в жилищный кодекс, которые позволили органам муниципалитета помогать переселенцам. Раньше сертификаты выдавали только собственникам жилья, а теперь — проживающим по договорам социального найма.