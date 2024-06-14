Семья Горшковых из Истры победила на конкурсе трудовых династий Подмосковья

Итоги конкурса «Лучшая трудовая династия» подвели в Подмосковье. В Министерстве социального развития Московской области сообщили, что в номинации «Правоохранительные органы, Вооруженные силы России, сфера обслуживания и услуг» победила семья Горшковых из Истры.

Династия Горшковых состоит из четырех поколений, а их общий стаж составляет 122 года.

Основателем династии стала Зинаида Дворянинова, которая с 1965 года трудилась в Аносовском сельпо. Потом в профессию пришел ее сын Василий Горшков, работавший продавцом в магазине деревни Аносово.

В системе потребительской кооперации городского округа Истра сейчас трудится внук основательницы династии Владимир Горшков. Он пришел в профессию в 1982 году. Там же работает и Татьяна Горшкова, которая показала себя знающим, добросовестным специалистом.

Старшая дочь супругов после окончания Московской финансовой академии работала товароведом Павловского потребительского общества, а с 2023-го возглавляет магазин в деревне Аносино. Торговый пункт обеспечивает горячей выпечкой местное население и гостей Аносинского монастыря.

Младшая дочь Анна окончила Торговый университет имени Плеханова по специальности «Менеджмент». Она работала товароведом в Павловском потребительском обществе, а с 2020 года является председателем правления.

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