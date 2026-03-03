Семья Фурсовых из династии каюров готовится к соревнованиям в Жуковском

В минувшие выходные на лыжной трассе ЦАГИ в Жуковском прошла тренировка ездовых собак. Здесь собрались члены семьи Фурсовых — Сергей, Елена и Никита. Они являются представителями династии каюров, которая начала свой путь в большой спорт в 2008 году.

Сегодня за плечами Фурсовых — победы на международных соревнованиях и престижные спортивные звания. Сергей Фурсов — мастер спорта, входит в число пятнадцати сильнейших каюров мира в чистопородном зачете. Его сын Никита является кандидатом в мастера спорта.

Каюры отмечают, что содержание спортивных хаски требует особого подхода. Это включает в себя составление особого рациона с точным расчетом нутриентов и ежедневные тренировки, которые сочетают физическую нагрузку с дрессировкой.

Лидер упряжки по кличке Джаред является гордостью семьи. Этот кобель много лет остается бессменным «капитаном» команды благодаря своей феноменальной сообразительности и безукоризненному выполнению команд. Заменить его пока некем, признаются Фурсовы.

Для поездок на соревнования по Европе и России Сергей Фурсов оборудовал специальный микроавтобус, который позволяет перевозить собак с максимальным комфортом. Семья неоднократно участвовала в чемпионатах мира, занимала первые места на чемпионатах России и Московской области.