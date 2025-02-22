Семья Черновых в Можайске отметила 50-летие совместной жизни

Супружеская пара Черновых в Можайске отметила 50 лет совместной жизни. Глава округа Денис Мордвинцев поздравил Виктора Викторовича и Раису Петровну с их золотой свадьбой.

История любви супругов началась в 1971 году на танцах в Можайском доме культуры, который позже стал местом их свадьбы. За годы совместной жизни Черновы вырастили двоих детей — дочь Ирину и сына Романа, а также радуются успехам троих внуков: Виктора, Марии и Надежды.

Виктор Чернов посвятил более двух десятилетий работе в должности председателя Комитета физической культуры и спорта Можайского муниципального района. Он внес огромный вклад в развитие спорта в округе: стоял у истоков реконструкции стадиона «Спартак», создал шахматный клуб на улице Перовской в Можайске и инициировал строительство таких ключевых объектов, как Дворец спорта «Багратион» и лыже-роллерная трасса. Даже сейчас Виктор Викторович продолжает активно работать, воспитывая новое поколение спортсменов.

Раиса Петровна родом из деревни Ямская Можайского района. Она посвятила около 50 лет своей трудовой деятельности работе инженером по нормированию и организации труда на Можайском полиграфическом комбинате.

В честь знаменательной даты вся семья собралась в стенах Можайского дворца бракосочетания, где супруги вновь обменялись клятвами спустя 50 лет после свадьбы.

«От всей души поздравляем с этой замечательной датой и желаем счастья еще на многие годы вперед», — отметили в администрации округа.