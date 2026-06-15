Семья Богачевых из Наро-Фоминска совершила 77 донаций крови

Мария и Валерий Богачевы из Наро-Фоминска, а также их дети Александр и Ксения вместе совершили уже 77 донаций крови. Свою донорскую историю Мария начала в августе 2016 года.

На этот шаг ее вдохновили коллеги, которые регулярно сдавали кровь. Решение помогать другим пришло быстро, а спустя некоторое время к донорскому движению присоединился и ее супруг Валерий.

Валерий Богачев работает в муниципальном учреждении «Благоустройство и дорожное хозяйство». Несмотря на напряженный рабочий график, он на протяжении девяти лет находит время для донорства, считая его важной частью своей жизни.

Со временем семейную традицию поддержали и дети — Александр и Ксения. Кровь Богачевы сдают в подразделении Центра крови в Наро-Фоминске. Иногда им удается прийти на донацию всей семьей, и такие дни становятся для них особенно значимыми.

«Нам по-человечески тепло от мысли, что наша кровь может помочь тем, кому она нужна», — говорят Богачевы.

В Международный день донора семья поздравила всех участников донорского движения и поблагодарила тех, кто уже много лет помогает спасать жизни, а также тех, кто только делает свои первые шаги в донорстве.