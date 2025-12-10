Семья Балашовых в Павловском Посаде отметила 65-летие совместной жизни

Николай Алексеевич Балашов родился 10 декабря 1936 года в деревне Демидово Павлово-Посадского района. Он получил высшее образование по специальности «Химия». Работал директором школы в Братске, затем — в интернате и заместителем директора Политехникума.

Алевтина Петровна Балашова родилась 8 декабря 1936 года в Орехово-Зуевском районе. Она окончила медицинское училище, работала в медпункте в деревне Красная Дубрава, на НИКБООРе. В апреле 1986 года Алевтина Петровна отправилась фельдшером на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Николай и Алевтина познакомились на танцах в сельском клубе. Они поженились 28 ноября 1960 года, а свадьбу сыграли 5 декабря. Молодую семью отправили по распределению в Братск. Николай Алексеевич возглавил школу, а Алевтина Петровна работала фельдшером. Они трудились там три года и вернулись в Подмосковье, а в 90-е — в родной дом Николая Алексеевича в деревне Демидово, где проживают до сих пор.

У Балашовых родились две дочери — Светлана и Наталья. Теперь они воспитывают двух внуков, одну внучку и трех правнуков.

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов отметил, что такие семьи являются примером. Он пожелал семье Балашовых крепкого здоровья, душевного тепла и благополучия.