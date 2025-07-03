Семинары по ЖКХ для участников «Активного долголетия» запустили в Подмосковье

Семинары по вопросам ЖКХ для участников клуба «Активное долголетие» продолжаются в Подмосковье. Им рассказывают о работе сферы коммунального хозяйства и переходе на электронные платежки.

Семинары «PRO ЖКХ» разработала ассоциация председателей советов многоквартирных домов совместно с МинЖКХ Подмосковья. Они направлены на информирование пожилых людей об особенностях работы системы коммунального хозяйства.

«На семинарах жители старшего поколения получают возможность узнать о важных аспектах жилищно-коммунального законодательства и задать свои вопросы экспертам в данной области. Мероприятия служат платформой для обмена опытом и повышения осведомленности граждан в вопросах, касающихся их жилищных прав и обязанностей», — рассказали в Минсоцразвития Подмосковья.

Основной темой семинаров является переход на электронные квитанции. Участников учат пользоваться «Госуслугами» для упрощения оплаты счетов.

Семинары дают возможность улучшить качество жизни старшего поколения и сделать их более активными участниками сообщества.

Узнать о ближайшей встрече можно в клубе «Активное долголетие».