Семинары по вопросам благоустройства провели в правительстве Подмосковья

В Подмосковье усиливают подготовку к сезону благоустройства, делая акцент на координации работы муниципалитетов и контроле качества. Для этого профильные специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона провели серию обучающих семинаров.

В рамках занятий обсудили использование цифровых систем, ведение контрактов и мониторинг реализации программ.

Ключевыми направлениями остаются обновление дворов, ремонт пешеходных зон, а также восстановление дорожного покрытия так называемыми «большими картами».

«Так в Реутове уже завершили работу по всем запланированным адресам, а в Солнечногорске и Люберцах выполнение идет опережающими темпами. Сроки реализации зависят от объема: чем больше территория, тем больше времени нужно на качественное выполнение. Контроль производства работ ведется сотрудниками муниципалитетов на каждом этапе», — отметил заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич.

Работы по программе во всех муниципалитетах планируют завершить до конца июня.

Перед началом каждого проекта представители местных администраций проводят рабочие встречи с подрядчиками, на которых оценивают их технические возможности, кадровые ресурсы и согласовывают ключевые производственные вопросы. Такой подход позволяет заранее выявить потенциальные риски и выстроить четкий график выполнения работ.

Параллельно в регионе усиливают информирование жителей: данные о сроках и этапах ремонта размещают в общедомовых чатах, на стендах в подъездах и на специальных информационных щитах в многоквартирных домах. Это позволяет сделать процесс более прозрачным и своевременно доводить до жителей важную информацию о ходе благоустройства.