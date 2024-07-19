Семинары по развитию молодежных инициатив прошли в Солнечногорске

Члены Молодежного парламента Солнечногорска посетили обучающие семинары. На занятиях в коворкинге центра «Подсолнух» ребята узнали больше о городском активизме, риторике, дебатах, критическом мышлении и молодежных проектах.

Семинары провел председатель Молодежного парламента Солнечногорска Алексей Чернышов. Вместе с ним ребята поработали над новыми спортивными и профориентационными проектами. Участники встречи планируют запустить свои проекты в школах округа во время учебного года. Также на занятии активисты узнали, как заявить свою инициативу на гранатовый конкурс «Росмолодежи».

«Эти встречи проводятся для членов и консультантов Молодежного парламента, чтобы они отчетливее себе представляли, зачем нужна наша организация, какие у нее есть инструменты и возможности для реализации инициатив, развития проектов и построения карьеры», — отметил Чернышов.

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