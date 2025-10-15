Семинары по использованию мессенджера МАХ провели в Подмосковье

Обучающие семинары провели в МФЦ Подмосковья для участников клуба «Активное долголетие». Участникам рассказали о том, как правильно использовать мессенджер MAX.

На семинарах специалисты МФЦ рассказали жителям об особенностях использования национального мессенджера MAX.

«На семинарах специалисты МФЦ показали долголетам, как правильно установить новый мессенджер, сделали акцент на его основных характеристиках и преимуществах, в числе которых простота, удобство и безопасность», — сказала директор Центра компетенций госуправления МФЦ Галина Варганова.

Встречи прошли в офисах «Мои документы» и досуговых клубах «Активного долголетия».

Как рассказали в областном Мингосуправления, в нескольких филиалах МФЦ проведут второй этап обучающих семинарах. Узнать больше о датах можно на официальном сайте.