Семинары обучающего проекта «Проактивное ЖКХ» прошли в Шатуре

Темой лекций стало проведения общего собрания собственников. Участие в мероприятиях приняли старшие по домам и члены клуба «Активное долголетие», которые хотят грамотно управлять своей собственностью.

Жителям рассказали, какое количество голосов необходимо для кворума при выборе управляющей организации, за сколько дней до собрания должны оповестить его участников, по чьей инициативе проводится собрание, где хранятся протоколы и решения, а также сроки, в которые сведения о принятых решениях должны быть доведены до собственников. Каждый смог проверить полученные знания на практике, пройдя тестирование.

На семинарах также обсудили переход на электронные платежные документы. Активисты узнали, как воспользоваться порталом «Госуслуги» для упрощения процесса оплаты коммунальных услуг и получения необходимых документов в электронном формате.

Обучающие мероприятия в Шатуре и Рошале прошли при поддержке областного Министерства жилищно-коммунального хозяйства и Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья.