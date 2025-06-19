Семинары о раздельном сборе мусора провели для 1,5 тысячи школьников Подмосковья

В просветительском проекте по обращению с отходами приняли участие более 1,5 тысячи учащихся младших и средних классов Подмосковья. Уроки провели в нескольких муниципалитетах: Коломне, Сергиевом Посаде, Клину, Наро-Фоминске, Рузе и Истре.

Перед детьми выступила председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО.

«Приятно видеть в каждой школе, куда мы приезжаем, ответственное отношение ребят к окружающей среде. Везде дети собирают пластиковые крышечки, макулатуру, в некоторых учреждениях и батарейки. Учителя по личной инициативе приучают детей сортировать вторичные ресурсы», — отметила Белова.

Кроме того, школы сами отвозят сырье на переработку. По словам председателя Ассоциации, это можно считать большим достижением специалистов, которые так стараются донести необходимость заботы об окружающей среде.

В ведомстве подчеркнули, что каждый месяц проходят около 50 экоуроков в образовательных учреждениях. Встречи с учащимися продолжатся.