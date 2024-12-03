Семинары, лекции и кинопоказы прошли в Химках ко Дню герба России

Десятки мероприятий, приуроченных к празднованию Дня государственного герба Российской Федерации, организовали в Химках. Встречи прошли в школах, библиотеках и на других площадках округа.

Интерактивную программу провели в отделении научно-исследовательского клинического института детства в Химках. Жители узнали об истории государственного герба и особенностях его символики.

Дети посетили познавательную лекцию и кинопоказ в библиотеке № 3 и школе «Наследие». Собравшимся рассказали об истории герба, гимна и флага родной страны. Участие в мероприятиях приняли активные жители Химок, общественные деятели и муниципальные депутаты.

«Мы граждане большой и великой страны — России. Мы едины. Флаг нашей страны должен гордо развеваться над новыми регионами, герб — висеть в рабочих кабинетах и школах, а гимн — исполняться с честью», — отметила муниципальный депутат Юлия Мамай.

Напомним, что в муниципалитете реализуют патриотическую программу «Химки. Успех в единстве поколений». Ежедневно в округе проводят тематические мастер-классы, лекции, концерты, встречи с ветеранами боевых действий и спортивные активности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».