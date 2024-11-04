Семинары и мастер-классы по профориентации провели для школьников в Химках

Для учащихся 8-11-х классов в городском округе Химки организовали мероприятия по профориентации. В рамках подмосковной акции «ГИА. Осознанность. Профориентация» для школьников провели тематические семинары и мастер-классы.

Фестиваль профессий «Путь навыков» состоялся в пресс-центре стадиона «Арена-Химки». Профильные специалисты встретились с учащимися школ «Триумф» и «Наследие», а также лицея № 7 и гимназии № 9.

Учебные программы собравшимся представили четыре подмосковных колледжа из Химок, Долгопрудного, Мытищ и Сергиева Посада. Школьники стали участниками практических мастер-классов по 15 специальностям. Они попробовали свои силы в парикмахерском искусстве, пожарной безопасности, окраске автомобиля, кондитерском деле и других направлениях.

В химкинском микрорайоне Сходня также подготовили профориентационные мероприятия. На встречу со старшеклассниками гимназии № 23, школы № 20 и лицея № 21 приехали сотрудники академии воздушно-космической обороны. Гости рассказали ребятам о службе в военном комиссариате.

«Профориентационная работа ведется у нас очень активно, наравне с учебной и воспитательной. Мы с детьми регулярно выезжаем на экскурсии, посещаем колледжи и дни открытых дверей в вузах», — поделилась заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии № 23 Саниет Зейнадинова.

О работе полицейских учащимся школы «Лига первых» рассказали сотрудники транспортной полиции Министерства внутренних дел России. Ученики выпускных и кадетских классов задали им вопросы о поступлении в профильные вузы. Ребятам также показали амуницию с спецсредства, которые полицейские используют на службе.

Такие мероприятия с участием специалистов различных направлений помогут школьникам получить представление о профессиях, понять, какая сфера деятельности им наиболее подходит, определиться с предметами для сдачи экзаменов.

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