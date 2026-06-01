Семинары для работников культуры прошли в Подмосковье

С 20 по 29 мая в Можайске, Протвине, Воскресенске и Дубне состоялись областные семинары «Формула современного ДК». Мероприятия были организованы Министерством культуры и туризма Московской области и проектным отделом «Умный ДК».

На встречах обсуждались вопросы развития домов культуры, укрепления их имиджа и поиска ресурсов для новых проектов. Более 700 работников культуры из 55 муниципальных образований обменялись опытом и идеями.

Программа семинаров включала два направления: событийное и SMM. В рамках первого направления начальники управлений культуры, директора и художественные руководители ДК знакомились с опытом коллег из других округов.

«Для домов культуры Подмосковья особенно важно живое общение между коллегами из разных округов. В таких встречах специалисты не только получают новые знания, но и видят, как похожие задачи решают другие учреждения», — отметил первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков.

Спикеры поделились практиками, которые уже работают в учреждениях культуры Подмосковья. Они рассказали о реализации культурных инициатив на грантовой основе, о мероприятиях, вызывающих отклик у молодежи, и о развитии внебюджетных источников доходов домов культуры.

Второе направление было посвящено SMM и дизайну. Ответственные за контент домов культуры учились готовить тексты для сайтов и социальных сетей, работать с фотографиями и оформлять афиши мероприятий.