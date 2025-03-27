Народные избранники из Истры поучаствовали в семинаре для депутатов Подмосковья

В Истре собрались муниципальные депутаты Подмосковья, чтобы обсудить новые проекты, поправки в законах и цели на будущее. Местные народные избранники также отчитались о результатах работы в округе и поделились планами на День Победы.

На встрече присутствовал руководитель Комиссии по взаимодействию с органами местного самоуправления Подмосковья, депутат Мособлдумы Олег Жолобов. Он дал несколько советов по реализации проектов с использованием искусственного интеллекта. В качестве примера он привел использование камер, которые с помощью нейросети фиксируют нарушителей порядка на контейнерных площадках.

Олег Жолобов призвал региональных депутатов принимать участие в законотворческой деятельности.

«Главная задача — убедить наших коллег, что им тоже нужно заниматься законотворчеством, потому что порой за пять лет нет ни одной инициативы. После нашего семинара подходило несколько человек, у них есть интересные предложения, видно, что они болеют этим делом», — отметил он.

Подобные семинары проходят в Подмосковье с 2022 года. В среднем депутаты Мособлдумы посещают около восьми округов в год.