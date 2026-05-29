Семинар-практикум для работников культуры прошел в Воскресенске

Во дворце культуры «Юбилейный» 28 мая провели областное мероприятие «Формула современного ДК». Гости обсудили участие в грантовых конкурсах, оформление документов и брендирование афиш.

Мероприятие организовало Министерство культуры и туризма Московской области. Для участников провели экскурсию по дворцу культуры и выставку, на которой были представлены культурные коды Воскресенска.

Начальник управления культуры администрации округа Елена Баклушина выступила с докладом «Культура округа: опыт и перспективы». Заведующий отделом развития культурно-досуговой и библиотечной деятельности Министерства культуры и туризма Московской области Юлия Зуева поприветствовала участников.

Коллеги из других муниципалитетов поделились успешными примерами реализации грантов. Отдельно разобрали темы правильного написания пресс-релизов, работы с фотографиями и брендирования афиш.