Семинар-практикум для педагогов прошел в Солнечногорске

В лицее № 7 в Солнечногорске состоялся семинар-практикум «Конструктор профилактики: стратегии работы в образовательной организации». Мероприятие посвятили выявлению подростков из группы риска, профилактике и разбору реальных ситуаций.

В семинаре приняли участие более 100 социальных педагогов, психологов и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе из четырех округов: Солнечногорска, Волоколамска, Клина и Рузского. Организатором выступил Центр социально-педагогического сопровождения Корпоративного университета развития образования при поддержке Министерства образования Московской области.

«На семинаре в фокусе внимания, конечно же, стоял ребенок и его внутренний мир. С педагогами обсудили, как важно отслеживать состояние и поведение детей, отмечать маркеры, которые могут свидетельствовать о неблагополучии и проблемах, и вовремя среагировать: закрыть какие-то потребности, выстроить доверительное общение, разрешить конфликт», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Кризисный психолог и член общественного совета при уполномоченном по правам ребенка при президенте России Анастасия Ковалева предложила участникам в малых группах разобрать школьные случаи, чтобы на практике научиться распознавать тревожные признаки у детей.

«Если ты убил в себе человеческое и перестал замечать грустные глаза, как кто-то стоит в стороне, перестал вмешиваться в конфликтные ситуации детей, то пиши-пропало, добром это не кончится. Мы, взрослые, имеем гораздо больший жизненный и профессиональный опыт, и мы точно способны им помочь. Обучение без понимания детей невозможно. Основной тезис, который я проповедую всю жизнь, — сначала пойми, а потом жди, что поймут тебя», — отметила Анастасия Ковалева.

Также специалисты обсудили важность взаимодействия с родителями. По итогам семинара участники получили практические рекомендации.