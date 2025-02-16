Семинар по вопросам воспитания молодежи прошел в Балашихе

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Во Дворце культуры «Балашиха» прошло региональное семинар-совещание, посвященное системе воспитания в современной школе. В нем приняли участие представители 24 муниципалитетов Московской области.

Перед участниками выступили заместитель главы Балашихи Лилия Татевосян и заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.

«Сегодняшняя встреча совпала с Днем всех влюбленных. Именно любовь и дружба являются неотъемлемыми составляющими успешной работы в области воспитания. Я думаю, мы всегда будем в любви к нашей родине и к нашим детям», — подчеркнула Лилия Татевосян.

Заместитель главы Балашихи отметила, что муниципалитет входит в число лидеров по реализации новых проектов. Лилия Татевосян поблагодарила Министерство образования и руководителя «Движения Первых» за выбор территории в проведении семинара.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Заместитель министра Лариса Сулима обозначила, что воспитание подрастающего поколения — приоритет государственной политики в сфере образования. Школа играет ключевую роль в формировании гражданственности и духовно-нравственных ценностей.

«Школа сегодня выполняет очень важную государственную задачу — воспитывает поколение россиян, которые должны жить в этой стране, любить ее, вносить свой вклад в развитие и расти достойным поколением», — сказала Лариса Сулима.

Участники семинара обменялись опытом и наметили пути сотрудничества. Мероприятие стало важным шагом к созданию эффективной системы воспитания.

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