Семинар по вопросам воспитания молодежи прошел в Балашихе

Во Дворце культуры «Балашиха» прошло региональное семинар-совещание, посвященное системе воспитания в современной школе. В нем приняли участие представители 24 муниципалитетов Московской области.

Перед участниками выступили заместитель главы Балашихи Лилия Татевосян и заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.

«Сегодняшняя встреча совпала с Днем всех влюбленных. Именно любовь и дружба являются неотъемлемыми составляющими успешной работы в области воспитания. Я думаю, мы всегда будем в любви к нашей родине и к нашим детям», — подчеркнула Лилия Татевосян.

Заместитель главы Балашихи отметила, что муниципалитет входит в число лидеров по реализации новых проектов. Лилия Татевосян поблагодарила Министерство образования и руководителя «Движения Первых» за выбор территории в проведении семинара.