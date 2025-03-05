Семинар по вопросам работы аграрных классов прошел в Воскресенске

Региональный семинар «Организация дуального обучения аграрного класса на основе социального партнерства» состоялся в средней школе № 3. Участники встречи обсудили вопросы организации процесса обучения и взаимодействия с профильными предприятиями.

Директор школы № 3 Елена Кораблина рассказала, что в образовательном учреждении аграрные классы были организованы в 2023 году. Сначала они появились в здании в селе Ратчино, а в 2024-м году и в первом здании школы.

«Для таких классов появляются новые образовательные программы, вводятся предметы с углубленным изучением. Также каждый месяц наши ученики посещают тепличный комплекс нашего округа или же сотрудники сами приходят к нам», — объяснила Елена Кораблина.

В семинаре также участвовали секретарь приемной комиссии Московской сельскохозяйственной академии имени Климента Тимирязева и сотрудники ТК «Подмосковье», которые рассказали о возможностях поступления в высшие учебные заведения и дальнейшем трудоустройстве учеников аграрных классов.