Семинар по вопросам поддержки участников СВО начался в Подмосковье

Межведомственный семинар по взаимодействию в сфере поддержки участников СВО и их семей начался в Подмосковье. На нем специалисты смогут обменяться опытом и обсудить планы по внедрению новых решений в области помощи героям.

Семинар проведут при поддержке общества «Знание». В течение двух дней участники будут обмениваться опытом и придумывать новые решения в сфере поддержки участников спецоперации и их близких.

«В регионе мы выстроили целостную и слаженную систему, где военкоматы, соцслужбы, администрации, госфонд „Защитники Отечества“, ассоциация ветеранов работают в единой команде», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В рамках церемонии открытия команды администраций Коломны, Серпухова, Наро-Фоминска, Люберец и Пушкино получили благодарности губернатора.

Главный федеральный инспектор по Московской области аппарата полномочного представителя президента в ЦФО Андрей Белогуров отметил, что помощь участникам СВО остается очень важным направлением работы. Важно, чтобы все ведомства работали сообща.

«Это хорошая возможность обменяться опытом и успешной реализацией проекта, и попытаться укрепить межведомственное взаимодействие и сотрудничество, потому на сегодняшнем семинаре присутствует более 17 ведомств от различных структур», — сказал он.

На протяжении двух дней участники семинара будут посещать мастер-классы и тематические лекции. Они обсудят социально-психологические особенности работы с ветеранами и их семьями, адаптацию героев и меры поддержки.

Людмила Болатаева напомнила, что большинство услуг и мер поддержки для ветеранов оказывают в проактивном режиме, без дополнительной подачи заявления.