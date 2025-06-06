Семинар по вопросам миграции провели для предпринимателей в Красногорске

Начальник отдела по вопросам миграции управления МВД России в Красногорске подполковник полиции Екатерина Гаврикова провела семинар для предпринимателей по вопросам миграционного законодательства. Они разъяснила обязательные требования законодательных и других нормативных актов, а также меры ответственности за нарушения.

Екатерина Гаврикова ознакомила присутствующих с указом президента «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки», федеральными законами № 260-ФЗ и 248-ФЗ, а также № 115-ФЗ.

Сотрудник полиции напомнила о ведении реестра контролируемых лиц и возможности проверки всех иностранных граждан на предмет их нахождения в реестре с помощью алгоритма, доступного на официальном сайте МВД России.