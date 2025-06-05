Семинар по вопросам демографического проектирования прошел в Красногорске

В Московском областном филиале Президентской академии прошел семинар «Возможности демографического проектирования в настоящем и будущем». Мероприятие объединило студентов, преподавателей и приглашенных экспертов из разных областей науки и управления.

С докладами выступили доктор философских наук Владислав Добрынин, кандидат социологических наук Анатолий Царюк, кандидат технических наук Сергей Сандаков, президент АНО «Центр креативных стратегий» Павел Михайлов и кандидат политических наук Тамуса Межидова. Модератором встречи выступила доцент Лариса Ершова.

Участники обсудили ключевые темы: снижение рождаемости, старение населения, миграционные процессы, а также влияние искусственного интеллекта на образование и повседневную жизнь. Междисциплинарный формат семинара позволил рассмотреть демографические вызовы с разных точек зрения и организовать живую дискуссию.

Студенты отметили высокий уровень выступлений и возможность напрямую задать вопросы экспертам. Семинар получил положительные отзывы и признан полезным для расширения знаний в области демографии и социального развития.