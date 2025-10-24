Семинар по управлению качеством образования в школах прошел в Подмосковье

В Подмосковье прошел семинар на тему по управлению качеством образования в школах и успешности сдачи ГИА. На мероприятии собрались директора учебных учреждений, а также руководители органов управления образованием и методических служб.

Статистику и результаты ГИА девятиклассников представила начальник управления государственной итоговой аттестации и независимой оценки качества образования Елена Оброскова. Кроме того, она рассказала, как построена работа с неуспевающими ребятами. Эту тему подробно подхватили представители школ, осветив ее на собственных примерах.

Как правильно разрабатывать аналитические материалы и работать с ними, объяснял Борис Илюхин, начальник аналитического центра Федерального центра тестирования.

Руководитель центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников КУРО Лариса Кудрова обратила внимание на компетенции преподавателей. По ее мнению, навыки педагогов является ключевым фактором для повышения образовательных результатов.

В пресс-службе подмосковного Минобразования добавили, что на семинаре участники научились применять методические инструменты, а также открытые ресурсы и возможности для изменений в лучшую сторону.