Семинар по цифровым рискам провели для предпринимателей в Подмосковье

Обучающий семинар для команды бизнес-омбудсмена провели в рамках ежегодной конференции института уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области. Участники узнали об изменениях в законодательстве и наиболее перспективных решениях развития предпринимательской деятельности в современных условиях.
Основным спикером семинара стала профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО, доктор юридических наук Элина Сидоренко.
Она рассказала, как создавать новые бизнес-планы, внедрять цифровые финансовые активы и к каким цифровым рискам предпринимателям нужно быть готовыми.
«Важным направлением нашей деятельности является правовое просвещение делового сообщества. Уверен, что озвученный в ходе семинара материал будет практически полезен предпринимателям» — отметил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.
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