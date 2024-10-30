Семинар по цифровым рискам провели для предпринимателей в Подмосковье

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Фото: Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Обучающий семинар для команды бизнес-омбудсмена провели в рамках ежегодной конференции института уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области. Участники узнали об изменениях в законодательстве и наиболее перспективных решениях развития предпринимательской деятельности в современных условиях.

Основным спикером семинара стала профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО, доктор юридических наук Элина Сидоренко.

Она рассказала, как создавать новые бизнес-планы, внедрять цифровые финансовые активы и к каким цифровым рискам предпринимателям нужно быть готовыми.

«Важным направлением нашей деятельности является правовое просвещение делового сообщества. Уверен, что озвученный в ходе семинара материал будет практически полезен предпринимателям» — отметил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.