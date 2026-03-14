Семинар по цифровой трансформации образования прошел в Чехове

Более 300 педагогов и директоров из образовательных учреждений округа и соседних муниципалитетов собрались 12 марта в гимназии № 7. Участники обсудили внедрение цифровых технологий в учебный процесс.

Гимназия № 7 занимает первое место в Московской области и второе в России по внедрению цифрового образовательного контента. Педагоги поделились опытом использования цифровых ресурсов, управленческими решениями и аналитикой.

На семинаре рассмотрели администрирование федеральной платформы «Моя школа», а также представили возможности Универсальной библиотеки цифрового образовательного контента. Учителям доступны бесплатные материалы ведущих разработчиков: «Облако знаний», «Экзамен Медиа», «SkySmart», «iSmart» и «Московская электронная школа». Эти ресурсы помогают готовить учеников к экзаменам и упрощают подготовку к урокам.

Директор спортивно-методического центра «Кафедра киберспорта» Виктория Береснева рассказала о фиджитал-формате в образовании. Цифровые виды спорта включают спортивное программирование, гонки дронов и фиджитал-соревнования, которые проходят в два этапа: сначала на симуляторах, затем на реальной площадке. До конца года планируют разработать образовательный модуль по фиджитал-спорту для уроков физкультуры.

Также на встрече обсудили переход платформ в мессенджер «Макс», рейтинг образовательных учреждений и управление качеством образования с помощью цифровых платформ.

Участники семинара отметили, что полученные знания и готовые решения помогут активнее внедрять цифровые инструменты в повседневную работу школ.