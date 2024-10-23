Семинар по цифровой маркировке провели для предпринимателей в Чехове

В городском округе Чехов владельцам бизнеса рассказали о цифровой маркировке продукции и отслеживании товаров в системе «Честный знак». На мероприятии также обсудили штрафы и изменения в законодательстве.

На семинаре в Чехове предприниматели узнали основные признаки отличия легальных марок, побеседовали об изменениях в законодательстве и о санкциях за нарушение правил маркировки продукции. Владельцам бизнеса рассказали о мониторинге товаров в системе «Честный знак», о том, какие товары с 2019 года подлежат маркировке, о специфике маркированных продуктов и о том, как настроить кассы для работы с ними. Затронули также тему борьбы с контрафактом.

Собравшиеся получили новые знания и практические инструменты. Такие встречи и дальше будут организовывать в муниципалитете.

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