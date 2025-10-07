Сегодня 17:56 Семинар по театральному искусству прошел в Жуковском 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Жуковский Подмосковье

В Жуковском на базе средней общеобразовательной школы № 10 6 октября состоялся семинар «Теория и практика театрального искусства как основные составляющие школьного театра». Мероприятие собрало руководителей и педагогов любительских театральных коллективов, школьных театров, а также представителей общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования Московской области.

Организаторами выступили Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр эстетического воспитания». С приветственным словом к участникам семинара обратились заместитель главы городского округа Жуковский Ольга Алферова и заместитель директора Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания Светлана Федорова.

Программа семинара включила в себя пленарное заседание и практическую часть. В рамках пленарной части с ключевым докладом выступила директор «Центра эстетического воспитания», художественный руководитель театра «ШЭСТ» Елена Жихарева. Практический блок семинара был посвящен работе тематических площадок, где участники семинара смогли принять участие в мастер-классах: «Театральные игры», «Актерское мастерство», «Сценическое движение», «Актерский тренинг» и «Современные технические возможности оснащения любительского театра».

Во второй части зрителям был представлен спектакль «Дикий» в исполнении образцового детского коллектива Московской области театра «ШЭСТ-ОС». Завершился семинар сессией «Открытый микрофон», где участники смогли поделиться мнениями и обменяться профессиональным опытом.

Мероприятие прошло в конструктивной и творческой атмосфере, получило массу позитивных отзывов от участников семинара и способствовало развитию школьного театрального движения в регионе.